Son Dakika! TSK, Afrin'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti: Operasyon Başlatıldı
Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan ederek operasyon başlatıldı. Bölgede, yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı öğrenildi.
Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. CNN TÜRK'te yer alan habere göre; soygun, gasp ve hırsızlık olaylarının bölgede artması üzerine Afrin'de bu olaylara karışan gruplara yönelik, TSK tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
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