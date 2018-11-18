Son Dakika! TSK, Afrin'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti: Operasyon Başlatıldı

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. CNN TÜRK'te yer alan habere göre; soygun, gasp ve hırsızlık olaylarının bölgede artması üzerine Afrin'de bu olaylara karışan gruplara yönelik, TSK tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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