Son dakika... Trump yönetiminin Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yaptığı itiraz reddedildi
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Son dakika... Trump yönetiminin Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yaptığı itiraz reddedildi

Gelen son dakika haberlerine göre ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı ve 23 Haziran'da piyasaya çıkması beklenen kitabın basımına yönelik Trump yönetiminin mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

Son dakika... Trump yönetiminin Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yaptığı itiraz reddedildi
21.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:16

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı ve 23 Haziran'da piyasaya çıkması beklenen kitabın basımına yönelik Trump yönetiminin mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 23 Haziran'da yayınlanacağı açıklanan 577 sayfalık "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabında yer alan iddialar ülke gündeminde yankılarını sürdürüyor. Bolton'un, Beyaz Saray'da çalıştığı döneme yönelik yazdığı kitap nedeniyle Trump yönetiminin, kitabın mevcut haliyle 23 Haziran'da piyasaya çıkmasını engellemek için Adalet Bakanlığı aracılığı ile federal mahkemeye yaptığı başvurunun reddedildiği açıklandı. Washington DC Bölge Mahkemesinde, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" gerekçesiyle yapılan itiraz reddedildi.

"ARTIK GERİ DÖNDÜRMENİN YOLU YOK"

Washington DC Bölge Mahkemesi Savcısı Royce Lamberth, "Bolton, kitabı yayınlanmadan önce detaylı gözden geçirme aşamasını uygulamadı. Gizlilik anlaşması yükümlülüklerini ihlal ederek gizli bilgileri ifşa etti ve ulusal güvenliği tehlikeye attı" dedi. Ancak Savcı Lamberth, Salı günü yayınlanacak olan kitabın çoktan dağıtıldığını ve internette de kolayca yayılabileceğini belirtti. Savcı Lamberth, "Dünya çapında yayılan yüz binlerce kopya çoktan bu gizliliğe zarar verdi. Artık geri döndürmenin yolu yok" ifadelerini kullandı.

John Bolton'ın avukatı Charles Cooper basımın durdurulması talebinin red kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ancak savcının gizliliğin ihlaline yönelik kararına ise itiraz etti.

TRUMP: "BOLTON'A KARŞI MAHKEMEDE BÜYÜK KAZANIM"

ABD Başkanı Donald Trump söz konusu karar sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolton'a karşı mahkemede büyük kazanım. Açıkçası kitap şimdiden çok fazla kişiye ve basına sızmışken büyük saygı duyulan savcının bunu durdurma konusunda yapabileceği hiçbir şey yoktu" dedi. Trump, "Bolton yasayı çiğnedi. İnsanların üzerine bomba atmayı ve onları öldürmeyi sever. Şimdi onun üzerine bombalar düşecek!" ifadelerini yer verdi.

ABD Adalet Bakanlığı, kitapta ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturan nitelikte gizli bilgiler olduğunu savunuyordu.

Öte yandan, ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump ile dış siyaset konusunda yaşadığı fikir ayrılıkları yüzünden 10 Eylül'de görevinden istifa etmişti.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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