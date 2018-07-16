Trump ve Putin Helsinki'de Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi zirveyi gerçekleştirdi.

"RUSYA İLE ANLAŞMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de bir araya gelen iki lider toplantılarından önce kısa bir ortak açıklama yaptı. Trump burada "Rusya ile anlaşmak kötü bir şey değil" dedi.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

İkili toplantının ardından geniş çaplı bir açıklama yapacaklarını söyledi.