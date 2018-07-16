Trump ve Putin Helsinki'de Bir Araya Geldi
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi zirveyi gerçekleştirdi.
"RUSYA İLE ANLAŞMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"
Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de bir araya gelen iki lider toplantılarından önce kısa bir ortak açıklama yaptı. Trump burada "Rusya ile anlaşmak kötü bir şey değil" dedi.
TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK
İkili toplantının ardından geniş çaplı bir açıklama yapacaklarını söyledi.