Son dakika... Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
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Son dakika... Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü

08.10.2020 01:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 01:36
Son dakika... Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, daha önce aynı hastalığa yakalanan İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, daha önce aynı hastalığa yakalanan İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Johnson için "muhteşem adam" tabirini kullanan Trump, "Kovid-19 tedavisi görürken, Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Onunla önümüzdeki yıllarda da çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a 27 Mart'ta yakalanan Johnson bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı atlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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