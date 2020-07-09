Son dakika... Trump Tower önüne "Black Lives Matter" yazısı (2) - NEW
Son dakika güncel haberine göre ABD'nin New York şehrinde bulunan Trump Tower binasının önüne "Black Lives Matter" yazısı yazıldı.
09.07.2020 20:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:24
ABD'nin New York şehrinde bulunan Trump Tower binasının önüne "Black Lives Matter" yazısı yazıldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yazının yazıldığı sırada gelerek incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA