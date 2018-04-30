Trump, Tarihi Görüşme İçin Mekan Adı Verdi: Kim ile Barış Evinde Görüşmek İstiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden gündem belirlemeye devam ediyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin yeri hakkında konuşan Trump, "GÖRÜŞME için çok sayıda ülke değerlendiriliyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha anlamlı, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullandı.

GÜNEY KORE LİDERİ İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde (Peace House) bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Seul'den yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini söyledi. Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 1.5 saatlik farkı yok etmek için zaman dilimini değiştirmeyi de kabul ettiği belirtildi.