Son Dakika! Trump'tan Yeni Suriye Açıklaması: Harika İşler Yaptık, Eve Dönme Vakti

ABD Başkanı Donald Trump, ordusunun Suriye'den çekilecek olmasıyla ilgili, "Suriye'den çıkmamız sürpriz değil. Harika işler yaptık. Şimdi eve dönme vakti." dedi.

Donald Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

İŞTE TRUMP'IN AÇIKLAMASI:

"Suriye'den çıkmak sürpriz değildi. Yıllardır bunun için çalışıyorum ve 6 ay önce niyetimi yerine getirmeye karar verdiğimde biraz daha kalmaya karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DAEŞ'in yerel düşmanlarıydı. Hepimiz çalışmak için oradaydık. Şimdi eve dönme ve yeniden inşa etme zamanı."

ORDUSUNUN ÇEKİLECEĞİNİ DE TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

Beyaz Saray'ın 'çekilme' açıklamasından kısa bir süre önce de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Trump, "DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye'de olmamızın tek sebebi buydu." ifadelerini kullanmıştı.

"60 İLA 100 GÜN SÜRECEK"

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ileri sürülmüştü.

Haberlerde ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.