Son Dakika! Trump'tan Son Dakika Suriye Açıklaması: Bugün Toplanacağız, Kararımız Yakında
Son dakika! ABD Başkanı Trump, dün müdahale sinyali verdiği Suriye ile ilgili "Bugün toplanacağız, kararımızı yakında alacağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump "Bugün toplanacağız. Kararımızı yakında vereceğiz" dedi.
DÜN TEHDİT ETMİŞTİ
Dün attığı tweetlerle hem Suriye'yi hem de Rusya'yı açık açık tehdit eden Donald Trump askeri kurmaylarıyla yapacağı görüşmenin ardından net kakarını açıklayacak.
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