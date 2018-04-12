Son Dakika! Trump'tan Son Dakika Suriye Açıklaması: Bugün Toplanacağız, Kararımız Yakında

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump "Bugün toplanacağız. Kararımızı yakında vereceğiz" dedi.

DÜN TEHDİT ETMİŞTİ

Dün attığı tweetlerle hem Suriye'yi hem de Rusya'yı açık açık tehdit eden Donald Trump askeri kurmaylarıyla yapacağı görüşmenin ardından net kakarını açıklayacak.

Ayrıntılar geliyor...