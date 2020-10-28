Son dakika! Trump'tan Dağlık Karabağ yorumu: "Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Trump'tan Dağlık Karabağ yorumu: "Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı"

28.10.2020 00:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:10

Son dakika gündem haberi... ABD Başkanı Trump, Andrews Hava Üssü'nde bir gazetecinin Dağlık Karabağ krizinde ateşkesin bozulmasına yönelik sorduğu soruya, "Azerbaycan ve Ermenistan anlaşamaya varamıyor.

ABD Başkanı Trump, Andrews Hava Üssü'nde bir gazetecinin Dağlık Karabağ krizinde ateşkesin bozulmasına yönelik sorduğu soruya, "Azerbaycan ve Ermenistan anlaşamaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı" şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde gerçekleştirileceği miting öncesi uçağa binmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusunu, "Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı. Ama bu, aralarında uzun süre anlaşmazlık olan ülkelerde olan bir şey. Onlar tekrar bir araya gelecektir" şeklinde yanıtladı.

(İHA)

Son dakika! Trump'tan Dağlık Karabağ yorumu: 'Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı'
Son dakika! Trump'tan Dağlık Karabağ yorumu: 'Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı'
Son dakika! Trump'tan Dağlık Karabağ yorumu: 'Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı'
Son dakika! Trump'tan Dağlık Karabağ yorumu: 'Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Sevim Emre Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli
Spor Podolski Yücel İldiz Sergen Yalçın Arda Kardeşler Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Trump'tan Dağlık Karabağ yorumu: "Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 00:10:34. #1.15#
title