Trump'tan Bakanlıklara Fethullah Gülen Talimatı: İadesi İçin Yasal Yol Bulun

ABD Başkanı Donald Trump, FBI, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD İçişleri Bakanlığı'na Fethullah Gülen'in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmaları için emir verdi. Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Gülen'in Türkiye'ye iade edilememesi durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulundu.

GÜLEN'İN ABD'DEN ÇIKARILMASI İÇİN YASAL YOLLAR ARAMAYA BAŞLADILAR

NBC Newst'te (NBC) yer alan habere göre, Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, FETÖ elebaşın Gülen'in ABD'den çıkarılması için yasal yollar aramaya başladığını yazdı.

İÇ GÜVENLİK DEPARTMANI'NA GÜLEN İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Bu kapsamda ABD Adalet Bakanlığına ve FBI'a Gülen'in iadesinin gündeme alınması direktiflerinin verildiğini aktaran NBC, konu hakkında bilgili 4 kişiye dayandırdığı haberinde, İç Güvenlik Departmanı'na Gülen'in ABD'deki yasal statüsü hakkında bilgi vermesi konusunda talimat verildiğini aktardı.

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990'ların sonundan bu yana Pensilvanya'da ikamet ettiğini ve Yeşil Kart sahibi olduğunu belirtti.

"ABD'NİN GÜLEN'İN İADESİ KONUSUNDA AKSİYON ALMASINI İSTİYORUZ"

NBC'nin konuyla ilgili soru yönelttiği Ulusal Güvenlik Konseyi, FBI, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Gülen'in avukatı, soruları cevapsız bıraktı.

Konuyla ilgili NBC'ye açıklama yapan bir Türk yetkili, Türk hükümetinin Kaşıkçı davası ile Gülen'in iade süreci arasında bir ilişki kurmadığını söylerken, "ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda aksiyon almasını istiyoruz. Bundan bağımsız olarak, Kaşıkçı davasıyla ilgili soruşturmamızı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELMEMESİ DURUMUNDA GÜNEY AFRİKA'YA GÖNDERİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Gülen'in iadesi konusunu masaya yatıran Türk ve ABD'li yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesini görüştü.