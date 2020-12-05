Son dakika: Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun geri çekilmesi talimatını verdi
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Son dakika: Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun geri çekilmesi talimatını verdi

05.12.2020 02:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 02:46
Son dakika: Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun geri çekilmesi talimatını verdi

Son dakika haberler... ABD Başkanı Donald Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın talimatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump, Savunma Bakanlığı ile ABD Afrika Komutanlığına, Somali'deki askeri personelin çoğunluğunun 2021'in başına kadar yeniden konumlandırılması talimatını verdi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Somali'de yaklaşık olarak 700 askerinin olduğu belirtilirken, geri çekilme takvimine ilişkin detaylar güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Öte yandan Wall Street Journal gazetesi, Somali'den çekilecek askerlerin bazılarının Kenya ve Cibuti'deki üslere nakledilebileceğini iddia etti.

3 Kasım seçimlerinden sonra Trump tarafından Savunma Bakan Vekilliğine getirilen Christopher Miller, sürpriz bir şekilde geçen hafta Somali'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve orada görev yapan Amerikan askerleri ile bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Trump, seçimlerden önceki açıklamalarında Afganistan, Irak ve Somali'deki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılacağı mesajını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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