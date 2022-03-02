Son dakika! Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını "Holokost" olarak nitelendirdi - Haberler

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Son dakika! Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını "Holokost" olarak nitelendirdi

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika! Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını

Son dakika haberi: Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını "Holokost" olarak nitelendirerek Moskova'ya saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını "Holokost" olarak nitelendirerek Moskova'ya saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Trump, Fox Business televizyonunda katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya "Bu insanları öldürmeyi bırak." çağrısı yapan Trump, çatışmanın durması için bir anlaşmaya varılabileceğini bildirdi.

Trump, "Şu anda Rusya, ABD'ye gerektiği saygıyı duymuyor. Bilmiyorum neden çözüme yönelik hiçbir şey yapmıyorlar? Bu bir Holokost. Olanlar korkunç. Her gece televizyonda yaşananlara tanıklık edip onları görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya alınıp alınmayacağının kararını NATO'nun kendisinin vereceğini belirten Trump, "Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya alınma ihtimali 6 ay öncesine göre çok daha fazla." diye konuştu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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