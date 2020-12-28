Son Dakika | Trump, Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı
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Son Dakika | Trump, Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

28.12.2020 04:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 04:42
Son Dakika | Trump, Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzaladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzaladı.

ABD medyası, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın ABD Kongresi'nin onayladığı 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendiren Trump, bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketini imzalamamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

Trump'ın mevcut paketi imzalamaması başta ABD başkanlığına seçilen Joe Biden olmak üzere çok sayıda kişiden tepki toplamıştı.

Ekonomik tasarının imzalanmasının ardından 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak.

Yardım paketi ile ayrıca haftalık 300 dolar işsizlik maaşları ödenmeye devam edecek, kirasını ödeyemeyenler Ocak 2021'e kadar evlerinden tahliye edilemeyecek, küçük işyerleri, hava yolu şirketleri ve çiftçiler desteklenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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