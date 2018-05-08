Son Dakika! Trump İran Kararını Canlı Yayında Duyurdu: Anlaşmadan Çekiliyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmanın devamıyla ilgili verdiği kararı canlı yayında tüm dünyaya duyurdu.

"BU ANLAŞMA UTANÇ VERİCİDİR"

İşte Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar:

İran terör örgütlerine destek vermektedir. İran terörün devlet sponsorudur. İran, Hizbullah, Hamas, Taliban ve El Kaide'nin destekçisidir. İran'la olan nükleer anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirmesini sağladı. Bu anlaşma utanç vericidir. Bu tek taraflı bir anlaşmadır. Nükleer anlaşmaya izin verirsem Ortadoğu'da silahlanma yaşanacak.

"YAPTIRIMLAR YENİDEN UYGULANACAK!"

Bu anlaşma İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi. İran'ın nükleer bombasını bu kokuşmuş anlaşmayla önleyemeyiz. İran'la yapılan anlaşmadan çekiliyorum. 2015'te askıya alınan İran yaptırımları yeniden uygulanacak.

İLK MACRON'A SÖYLEDİ

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a anlaşmanın devamına onay vermeyeceğini söylemişti.

İRAN'LA YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMA

Temmuz 2015'te, P5 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

TRUMP, ANLAŞMADAN ÇEKİLMEYİ VADETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump ise seçim vaadinde anlaşmadan dönmeyi vadetmiş ve selefi Obama'yı anlaşmayı imzaladığı için sık sık eleştirmişti.

ABD anayasasına göre Başkanların 90 günde bir anlaşmaya onay vermeleri gerekiyor. Trump, göreve başladığı Ocak 2017'den beri her 90 günde bir anlaşmayı onaylamıştı.

"ESKİ YAPTIRIMLAR 90 GÜN İÇİNDE TEKRAR UYGULAMAYA GİRECEK"

ABD Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 90 gün içerisinde İran'a yönelik döviz sektörü, metal ticareti, devlet borcu ve otomobil sektörü gibi alanlardaki eski yaptırımları tekrar uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

ABD Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, önümüzdeki 180 gün içerisinde, İran'a karşı gemicilik, petrol ve enerji alanlarında da eski yaptırımların yeniden uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.