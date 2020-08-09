Son dakika... Trump'ın virüse karşı dezenfektan enjekte önerisi, skeç konusu oldu
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Son dakika... Trump'ın virüse karşı dezenfektan enjekte önerisi, skeç konusu oldu

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, Bir Dünya Tiyatro Grubu oyuncuları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüse karşı, insan vücuduna dezenfektan enjekte edilmesini öneren ve tıp dünyasının tepkisine neden olan açıklaması skeçte mizahi bid dille işlendi.

Son dakika... Trump'ın virüse karşı dezenfektan enjekte önerisi, skeç konusu oldu
09.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:16

DİYARBAKIR'da, Bir Dünya Tiyatro Grubu oyuncuları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın,  koronavirüse karşı, insan vücuduna dezenfektan enjekte edilmesini öneren ve tıp dünyasının tepkisine neden olan açıklaması skeçte mizahi bid dille işlendi.

ABD Başkanı Trump'n tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedavisiyle ilgili yaptığı ve özellikle tıp dünyasında tepki çeken sözleri, Diyarbakır'da tiyatrocuların skecine konu oldu. Pandemi sürecinde farkındalık oluşturmak amacıyla skeçler çeken Bir Dünya Tiyatro Grubu oyuncuları, Trump'un koronavirüs ile ilgili düzenlenen basın toplantısında virüse karşı, insan vücuduna dezenfektan enjekte edilmesi önerisini de skeçlerine yansıttı. Diyarbakır'ın bir köyünde, muhtar ile azaları arasında geçen skeçte, Trump'ın önerisi mizahı bir dille tiye alındı.

'KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SKEÇLERİMİZ DEVAM EDECEK'Amaçlarının insanları hem güldürmek, hem de güldürürken farkındalık yaratmaya çalışmak olduğunu söyleyen Bir Dünya Tiyatro Grubu Yönetmeni Sait Coşkun, bilim adamlarının yol göstericiliğini rehber edinmenin gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk zamanlarda koronavirüs ile ilgili kafa karıştırıcı bilgi kirliliği çok yaşandı. Trump'ın da bu önerisi bunun en önemli yansımasıydı. Elbette bilim adamlarının söylediklerine itibar edilmeli ve o doğrultuda hareket edilmeli. Biz de bu skeci çekerken buna dikkat çekmek istedik. İnsanların demoralize olmasının önüne geçmek, onları güldürmek, güldürürken de farkındalık oluşturmak niyetinde olduk. Bundan sonra da koronavirüs ile ilgili sanatçılar olarak farkındalık oluşturacak skeçler çekmeye devam edeceğiz."


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Kaynak: DHA

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