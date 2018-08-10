Son Dakika! Trump'ın Türkiye Açıklaması Sonrası Başkan Erdoğan, Putin'le Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım kararlarını açıklaması sonrası Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. İkili, ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldı.

TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERDEN MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Erdoğan ve Putin telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden memnuniyetlerini dile getirdi.

ASTANA SÜRECİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, telefon görüşmesinde Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeler de ele alındı.

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