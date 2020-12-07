Son dakika! Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika! Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:30
Son dakika! Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika gündem haberi: ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimine ilişkin itirazlarında bazı eyaletlerdeki davaları takip ediyor.

Rudy Giuliani, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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