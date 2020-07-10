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Son dakika! Trump, hapis cezası alan eski danışmanı Stone'u affedebilir

Son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası Roger Stone'u affedebileceğini açıkladı.

Son dakika! Trump, hapis cezası alan eski danışmanı Stone'u affedebilir
10.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:08

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası Roger Stone'u affedebileceğini açıkladı.

Trump, Florida eyaletinde yapacağı bir dizi etkinlik için ayrılmadan önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

New Jersey kıyılarına bir tropik fırtınanın yaklaştığını belirten Trump, "Bu fırtınayı çok yakından takip ediyoruz. Bizim hazırlığımız tam, kötü bir şey olmasını beklemiyoruz ama bilemezsiniz." ifadesini kullandı.

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Amerikan ürünlerinin devlet alımları için 400 milyar dolar, ABD içi teknolojik yatırımlar içinse 300 milyar dolar ayıracakları açıklamasına da tepki göstererek, "Biden benim fikirlerimi çalıyor. Ancak hiçbir zaman bu vaatlerin altından kalkamayacak. Benim yaptıklarımı kopyalıyor. Benimle onun arasındaki fark ise, onun vaatlerini gerçekleştiremeyecek olması." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya soruşturmasında ismi geçen ve aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezasını yakında çekmeye başlayacak eski danışmanı Roger Stone hakkındaki bir soruya ise Trump, "Stone'u affetmenin yollarına bakıyoruz. Roger'a haksızlık yapıldı. Kampanyama casusluk yapan Biden ve Barack Obama gibi adamlar ortada serbest dolaşıyor." dedi.

Stone'a yönelik suçlamalar

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.

Stone 15 Kasım 2019'da, aralarında "Kongreye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" gibi maddelerden suçlu bulunmuş ve 20 Şubat'ta 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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