Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore Lideri ile Yapacağı Buluşmayı İptal Etti
ABD Lideri Donald Trump, 12 Haziran'da. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.
"ÖFKELİ AÇIKLAMALAR YÜZÜNDEN"
Trump, Kim Jong-un'un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti. Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.
DIŞİŞLERİ BAKANI DA DUYURMUŞTU
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo da dün yaptığı açıklamada bu şartlarda görüşmenin mümkün olmadığını duyurmuştu.