Son dakika: TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde Suriye'deki iç savaş ele alınacak

Gelen son dakika haberine göre TRT World Forum tarafından düzenlenen Dijital Tartışmalar serisinin yarınki oturumunda, "Suriye'de İç Savaş ve Toplumsal Çözülme" konusu masaya yatırılacak.