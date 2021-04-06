Son dakika: TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde Suriye'deki iç savaş ele alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde Suriye'deki iç savaş ele alınacak

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde Suriye'deki iç savaş ele alınacak

Gelen son dakika haberine göre TRT World Forum tarafından düzenlenen Dijital Tartışmalar serisinin yarınki oturumunda, "Suriye'de İç Savaş ve Toplumsal Çözülme" konusu masaya yatırılacak.

TRT World Forum tarafından düzenlenen Dijital Tartışmalar serisinin yarınki oturumunda, "Suriye'de İç Savaş ve Toplumsal Çözülme" konusu masaya yatırılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre oturum, yarın saat 20.00'de, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Oturumun konukları arasında Shaikh Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Salman Shaikh, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Suriye Forumu Üyesi Ammar Kahf ve Al Jazeera English Kıdemli Muhabiri Resul Serdar Ataş yer alacak.

TRT World Forum'un Youtube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum), Twitter (@trtwordlforum) hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek oturumun soru cevap bölümünde ise izleyiciler konuklara sorularını iletebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Bahar Candan İbrahim Tatlıses
Spor Diego Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde Suriye'deki iç savaş ele alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:42:13. #1.15#
title