Son dakika... TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını 1 milyon kişi indirdi
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Son dakika... TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını 1 milyon kişi indirdi

Son dakika... TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını 1 milyon kişi indirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Seçkin kitapları ve interaktif içerikleriyle benzersiz bir sesli kitap deneyimi sunan "TRT Çocuk Kitaplık" uygulamasında indirme sayısı 3 ay içinde 1 milyonu aştı.

Seçkin kitapları ve interaktif içerikleriyle benzersiz bir sesli kitap deneyimi sunan "TRT Çocuk Kitaplık" uygulamasında indirme sayısı 3 ay içinde 1 milyonu aştı.

TRT'nin çocuk edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kullanıma sunduğu ve düzenli olarak yeni eserlerin eklendiği uygulamada bugüne kadar 176 eser çocuklarla buluştu.

Her geçen gün yeni kitaplarla güncellenen uygulamada çocuklar okudukları ve dinledikleri kitapları aktivite ve testlerle pekiştirebiliyor.

Uygulama ayrıca kişisel kütüphane özelliği sayesinde minik okurlara kendi kitaplıklarını düzenleme fırsatı da sunuyor.

Çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen birbirinden renkli kitapların yer aldığı uygulamada, TRT Çocuk kahramanlarının lisanslı kitapları da bulunuyor.

Kitaplar, ücretsiz ve reklamsız olarak çocuklarla buluşuyor

Türkiye'nin seçkin yayınevlerine ait sevilen çocuk kitapları, ücretsiz ve reklamsız olarak TRT Çocuk Kitaplık'ta çocuklarla buluşuyor.

Psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitaplara, sesli, yazılı ve çevrim dışı olarak da ulaşılabiliyor.

TRT Çocuk Kitaplık, çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini hedefliyor.

Uygulamadaki ebeveyn paneliyle, çocuklara uygun profiller de oluşturulabiliyor. Böylece çocukların hangi kitapları, kaç sayfa, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığı da takip edilebiliyor.

Uygulama tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz indirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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