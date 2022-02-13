Tribünde maç izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti - Haberler
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Tribünde maç izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tribünde maç izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Trabzonspor'un Konyaspor ile bu akşam oynadığı maçın ilk yarısında atılan ilk golün ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftar hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un Konyaspor ile bu akşam oynadığı maçın ilk yarısında atılan ilk golün ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftar hayatını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında bordo-mavili takımın 13. dakikada Edin Visca'nın ayağından bulduğu ilk golün ardından maraton tribünde karşılaşmayı izleyen Eyüp Yusuf (45) isimli şahıs golün heyecanına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hemen ambulans ile yakındaki Yıldızlı Medicalpark Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Yusuf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(Ersen Küçük/İHA)

Tribünde maç izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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