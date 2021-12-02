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TRENİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçerken trenin çarptığı Emrah Gök (28), yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçerken trenin çarptığı Emrah Gök (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Tek vagonlu tren, Sanayi Sitesi arkasında bulunan rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen Emrah Gök'e çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Trenin makinisti kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı haberi duyup gelen Gök'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Emrah Gök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

TRENİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

TRENİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

TRENİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

TRENİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

TRENİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

TRENİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

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