Son Dakika Transfer iddiaları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor son dakika transfer iddiaları...

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Türk takımları hakkında transfer iddiaları gündemde. Son dakika transfer iddiaları! İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ile ilgili son dakika transfer iddiaları...

Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala fırsat transferi ve eksik bölgelere transfer yapmak için birçok kulüp hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmakta. 8 Eylül'e uzatılan Yaz Transfer Dönemini doğru değerlendirmek isteyen birçok Türk takımı ile ilgili iddialar yer almakta. İşte Transfer döneminin son gününde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili transfer iddiaları... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2021 BEŞİKTAŞ TRANSFER İDDİALARI

BEŞİKTAŞ

Abdülkerim Bardakçı

Kaan Ayhan

Gökdeniz Bayrakdar

David Luiz

GALATASARAY TRANSFER İDDİALARI

GALATASARAY

Amadou Diawara

Nampalys Mendy

Mohamed Elneny

Aliou Dieng

İrfan Can Eğribayat

FENERBAHÇE TRANSFER İDDİALARI FENERBAHÇE

Marius Wolf

Layvin Kurzawa

Serge Aurier

Ryan Sessegnon

TRABZONSPOR TRANSFER GÜNDEMİ

TRABZONSPOR

Domagoj Bradaric

Irakli Azarovi