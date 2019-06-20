Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer listesi

TFF tarafından 1. transfer dönemi takvimi açıklandı. Buna göre 9 Haziran'da başlayan transfer dönemi ile birlikte taraftarların gözleri takımlarından gelecek haberlere çevrildi. Son dakika transfer haberlerine göre hangi takım kimle görüşüyor? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer listelerinde kimler var? İşte detaylar...

1. TRANSFER DÖNEMİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre futbolda 2018-2019 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos'ta bitecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER LİSTESİ

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da ilk hedef forvet transferi. Mbaye Diagne'ye gelen teklifleri değerlendirecek olan Sarı kırmızılı yönetim, yerine kaliteli bir santrafor almak istiyor. Bu yönde gelen süpriz bir teklif ile yönetim oyuncunun menajeri ile görüşme başlattı. İlk aday, Chelseali yıldız Michy Batshuayi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını alan futbolcu ile anlaştıktan sonra takımına teklif götürecek. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise Crystal Palace'da tamamladı. Michy, Palace'da çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın listesinde olan diğer isim ise milli futbolcu Çağlar Söyüncü. Sarı kırmızılar, Söyüncü için takımı Leicester City ile kiralama yönünde teklif sunacağı söylendi. Fenerbahçe'den de teklif alan fakat Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği söyleyen Çağlar Söyüncü'nün Galatasaray'ın teklifine vereceği cevap bekleniyor.

Listede olan bir isim ise defans mevkiinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, iki gün önce Atletico Mineiro'nun genç sağ beki Guga için teklif götürdü. Fakat oyuncu için istenen 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray, Mariano + 2 milyon ile karşılık verdi. 20 yaşındaki Guga, Brezilya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç yıldızın takımıyla olan sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor.

Banega transferinde artık sona gelindi. Galatasaray'a gelmek isteyen ve takımı Sevilla'nın teklifini reddeden Banega, imza için gün sayıyor. Galatasaray, Ever Banega ile 3 yıllık sözleşme, 4 milyon euro maaş, şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma gibi opsiyonel teklifler sundu.

Galatasaray, Muriç transferi sonrasında bir futbolcu için yine Fenerbahçe ile rekabet halinde. Almanya'nın Bild gazetesi, ezeli rakiplerin, Bundesliga'dan düşen Hamburg ile yollarını ayırdığını resmen açıklayan Lewis Holtby için yarıştığını okuyucularına duyurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ

Teknik direktör olarak Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Avcı'nın verdiği transfer listesi doğrultusunda görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetiminde hedefte Atiba'nın bölgesi var. Burası için düşünülen kişi ise Fouad Bachirou. Malmö forması giyen orta saha oyuncusu Fouad Bachirou'nun menajeri Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Abdullah Avcı'nın transferi için bildirdiği bir diğer isim ise Bruno Peres. İtalyan basının, Beşiktaş'ın futbolcu için devreye girdiğini yazdı. Bonservisi Serie A ekibi Roma'da bulunan 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu geride bıraktığımız sezon başında Sao Paulo'ya kiralanmıştı. Roma ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bruno Peres'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Kaleci Fabricio İstanbul'a geldi. Süper Lig'in eski yıldızının tatil için değil transfer için Türkiye'de bulunduğu öğrenildi. Karius'tan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlıların, taraftarın çok sevdiği Fabri'yi yeniden kadroya katmak istediği öğrenildi. İspanyol kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 87 maça çıkarken 1 şampiyonluk yaşamıştı. Daha sonra 6 milyon euro'ya Fulham'a gitmişti.

Beşiktaş transfer listesinde yer alan diğer oyuncu Diego Laxalt. Sol bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Milan'da forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Laxalt'ı kiralamak istiyor. Genoa'dan 14 Milyon euroya Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İtalya ligi'nde 20 maçta forma giydi. 2022'ye kadar Milan'la sözleşmesi olan Uruguaylı futbolcu, menajerler tarafından kiralık olarak siyah beyazlı ekibe önerildi. Beşiktaş, Laxalt'a yıllık 2 Milyon euro önermeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER LİSTESİ

Transfer dönemime hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg'dan forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki sağ bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov ile de anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin bu 3 oyuncuyu önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Diğer yandan Emre, Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir isimlerini Başkan Koç'a önerdiği söylendi. Teknik Direktör Ersun Yanal da bu ikilinin takıma katılmasına onay verdi. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek tekrar masaya oturacağı belirtildi.

Geçen sezonu hayalkırıklığı içinde geçiren Fenerbahçe, UEFA Fair Play için Fenerol kampanyasını yürütüyor. Diğer yandan oluşturulan transfer listesi doğrultusunda çalışmalara ve istenilen mevkiler için görüşmeler devam ediyor. Son dakika transfer haberlerine göre, Alex de Souza'nın Fluminense'den Pedro'nun transfer edilmesini önerdiği iddia edildi. Pedro Fluminense formasıyla 46 maça çıktı. 21 yaşındaki golcü oyuncu bu maçlarda 15 gol atarken 2 de asist yaptı. Fenerbahçe, bu oyuncunun transferinde İspanya, Almanya ve İtalya kulüpleri ile yarışacak.

Fenerbahçe'de kaleci mevkisi için de çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'nin Türkiye'ye gelmiş olması bu oyuncu ile transfer görüşme iddialarını kuvvetlendiriyor. Fulham'da forma şansı bulamayan Fabri'nin Fenerbahçe ile görüştüğü ileri sürüldü. İspanyol kaleci Beşiktaş'ta oynadığı 2 sezonda 87 maça çıkarken, 1 şampiyonluk yaşamıştı. Fulham'ın küme düşmesi sonrasında Fabri'nin Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin listesinde yer alan diğer isim ise Valbuena yerine düşünülen Konoplyanka. Alman basını Sportif direktör Damien Comolli'nin bir yıl kontratı kalan oyuncu için Schalke 04'e 4 milyon euro önerdiğini söyledi. Teklif kabul edilirse Konoplyanka, İstanbul'a çağrılacak. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil yılda 3.5 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberlerine göre Fenerbahçe'nin Antwerp takımında forma giyen 26 yaşındaki Dino Arslanagic ile anlaştığı iddia edildi. Belçika basınındaki haberlere göre, Antwerp'in vazgeçilmez futbolcularından Dino Arslanagic, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin Antwerp ile de anlaşarak transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.