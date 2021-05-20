Son dakika! Tramvayın çarptığı eski başkanın eşi hayatını kaybetti
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Son dakika! Tramvayın çarptığı eski başkanın eşi hayatını kaybetti

Son dakika! Tramvayın çarptığı eski başkanın eşi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde tramvayın çarptığı eski Vezirköprü Belediye Başkanı Osman Özer'in eşi Gülseren Özer (62) hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvayın çarptığı eski Vezirköprü Belediye Başkanı Osman Özer'in eşi Gülseren Özer (62) hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde Yenimahalle İsmet İnönü Bulvarı Atakent Tramvay İstasyonu'nda meydana geldi. SAMULAŞ'a ait Z.Y. isimli vatmanın kullandığı 5514 numaralı tramvay, hemzemin geçitte yaya Gülseren Özer'e çarptı. Ağır yaralanan Özer, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Eski Başkan Özer'in eşi

Tramvay altında kalarak hayatını kaybeden kadının eski Vezirköprü Belediye Başkanı Osman Özer'in eşi, Eczacı Ayşegül Demirkan ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü Fen İşleri Müdürü İbrahim Ethem Özer'in anneleri Gülseren Özer olduğu öğrenildi. Gülseren Özer'in cenazesinin yarın Vezirköprü ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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