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Tramvayda yangın paniği kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın iki farklı durağında tramvaylardan yükselen duman paniğe neden oldu.

Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın iki farklı durağında tramvaylardan yükselen duman paniğe neden oldu. Edirnekapı'da bir anda vagonu saran duman nedeniyle yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta yangın çıktı.

Edirnekapı istasyonunda duran tramvayın vagonunu saat 11.30 sıralarında duman sardı. Yolcular arasında panik yaşandı. Yolcular hemen tahliye edilirken yaşanan panik kameraya yansıdı. Yapılan müdahale ile küçük çaplı yangın söndürüldü.

Diğer yangın ise yine aynı hatta sefer yapan farklı bir tramvayda saat 11.00 sıralarında çıktı. Tramvaydan Sultangazi'de bulunan Yenimahalle İstasyonu'nda dumanlar yükselmeye başladı. Yangına istasyondaki görevli personeller, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı.


Tramvayda yangın paniği kamerada

Tramvayda yangın paniği kamerada

Tramvayda yangın paniği kamerada

Tramvayda yangın paniği kamerada

Tramvayda yangın paniği kamerada

Tramvayda yangın paniği kamerada

Tramvayda yangın paniği kamerada

Tramvayda yangın paniği kamerada

Tramvayda yangın paniği kamerada

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Edirnekapı, Tramvay, Mescit, Yangın, Güncel, Haber

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