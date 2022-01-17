Tramvayda yangın paniği kamerada

Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın iki farklı durağında tramvaylardan yükselen duman paniğe neden oldu.

Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın iki farklı durağında tramvaylardan yükselen duman paniğe neden oldu. Edirnekapı'da bir anda vagonu saran duman nedeniyle yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta yangın çıktı.