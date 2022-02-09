Trakya'daki hastanelerde TURKOVAC aşısı tatbikine devam ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki hastanelerde TURKOVAC aşısı tatbikine devam ediliyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde de yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına önceki gün başlandı.

Kentte, TURKOVAC aşısı randevularının açılmasıyla birlikte randevu alan vatandaşlar hastaneye gelerek aşılarını oluyor.

Aşı olan kent sakinlerinden Reşat Filiz, AA muhabirine, daha önce aşı olmadığını TURKOVAC'ı beklediğini söyledi.

Türk hekimlerine teşekkür eden Filiz, "Maske, mesafe ve hijyene dikkat ettim. Bu zamana kadar bekledim, evden de dışarı çok çıkmadım." diye konuştu.

"TURKOVAC dünyada gururumuz olacak"

Rahim Duran ise yerli aşı TURKOVAC'ı tercih ettiğini ifade etti.

Türk doktorlarına güvendiğini belirten Duran, "Türkiye'miz teknik açıdan, sağlık imkanları bakımından dünyada bir numara. Doktorlarımız uzun çabalar sonucunda bu aşımızı meydana çıkardılar. İnşallah TURKOVAC aşımız en kısa zamanda Türkiye'de Kovid-19 salgınını bitirecek, dünyada ses getirecek. TURKOVAC dünyada gururumuz olacak. Doktorlarımıza güvenin, TURKOVAC aşımızı olun, biz de bu hastalıktan kurtulalım. " diye konuştu.

Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki hastanelerde de randevularını alan vatandaşlar TURKOVAC aşısını oluyor.