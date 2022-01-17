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Son Dakika | Trakya'da, vaka sayılarında yükseliş

Son Dakika | Trakya'da, vaka sayılarında yükseliş
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya illeri Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka artışı oldu.

KIRKLARELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya illeri Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka artışı oldu. Kırklareli, vaka sayısı artan 6'ncı il oldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın 1-7 Ocak haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Trakya illeri Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayılarının yükseldiği görüldü. Kırklareli'de önceki tabloda 590,21 olan vaka sayısı 843,43'e, Edirne'de 428,44 olan vaka sayısı 527,51'e ve Tekirdağ'da 387,12 olan vaka sayısı 547,61'e yükseldi. Kırklareli, vaka sayısı artan 6'ncı il oldu. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.

Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 86,1 ile 5'inci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 84,0, Tekirdağ'da ise yüzde 84,1 oldu.


Son Dakika | Trakya'da, vaka sayılarında yükseliş

Son Dakika | Trakya'da, vaka sayılarında yükseliş

Son Dakika | Trakya'da, vaka sayılarında yükseliş

Son Dakika | Trakya'da, vaka sayılarında yükseliş

Son Dakika | Trakya'da, vaka sayılarında yükseliş

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Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri

Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Haber

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