Son Dakika | Trakya'da, vaka sayılarında yükseliş

Son dakika gündem haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya illeri Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka artışı oldu.

KIRKLARELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya illeri Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka artışı oldu. Kırklareli, vaka sayısı artan 6'ncı il oldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın 1-7 Ocak haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Trakya illeri Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayılarının yükseldiği görüldü. Kırklareli'de önceki tabloda 590,21 olan vaka sayısı 843,43'e, Edirne'de 428,44 olan vaka sayısı 527,51'e ve Tekirdağ'da 387,12 olan vaka sayısı 547,61'e yükseldi. Kırklareli, vaka sayısı artan 6'ncı il oldu. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.