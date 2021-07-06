Son Dakika | Trakya'da vaka sayıları Kırklareli ve Tekirdağ'da düştü Edirne'de bir miktar yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında Kırklareli ve Tekirdağ'daki düşüş devam ediyor, Edirne'deki vaka sayısı bir miktar yükseldi.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında Kırklareli ve Tekirdağ'daki düşüş devam ediyor, Edirne'deki vaka sayısı bir miktar yükseldi.

Son açıklanan 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Kırklareli ve Tekirdağ'da vakalar düştü.

En az vaka sayılarının görüldüğü iller arasında yer alan Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide 11,28 olan vaka sayısı bu hafta 12,51 olarak açıklandı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki durum

"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayıları düştü.

Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 31,79 olan vaka sayısı 27,09'a, Tekirdağ'da ise 37,74'ten 34,13'e geriledi.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından geçen haftaya kadar düşmüş ancak 3 hafta önce bir miktar yükselmişti.

Geçen hafta başlayan düşüş, bu hafta da iki kentte devam etti. Edirne'de ise bir miktar arttı.

Trakya'da son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti: