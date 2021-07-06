Son Dakika | Trakya'da vaka sayıları Kırklareli ve Tekirdağ'da düştü Edirne'de bir miktar yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Trakya'da vaka sayıları Kırklareli ve Tekirdağ'da düştü Edirne'de bir miktar yükseldi

Son Dakika | Trakya'da vaka sayıları Kırklareli ve Tekirdağ'da düştü Edirne'de bir miktar yükseldi
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında Kırklareli ve Tekirdağ'daki düşüş devam ediyor, Edirne'deki vaka sayısı bir miktar yükseldi.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında Kırklareli ve Tekirdağ'daki düşüş devam ediyor, Edirne'deki vaka sayısı bir miktar yükseldi.

Son açıklanan 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Kırklareli ve Tekirdağ'da vakalar düştü.

En az vaka sayılarının görüldüğü iller arasında yer alan Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide 11,28 olan vaka sayısı bu hafta 12,51 olarak açıklandı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki durum

"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayıları düştü.

Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 31,79 olan vaka sayısı 27,09'a, Tekirdağ'da ise 37,74'ten 34,13'e geriledi.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından geçen haftaya kadar düşmüş ancak 3 hafta önce bir miktar yükselmişti.

Geçen hafta başlayan düşüş, bu hafta da iki kentte devam etti. Edirne'de ise bir miktar arttı.

Trakya'da son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti:

1-7 Mayıs8-14 Mayıs15-21 Mayıs22-28 Mayıs29 Mayıs - 4 Haziran5-11 Haziran12-18 Haziran19-25 Haziran
Edirne204,5382,1662,5429,4313,6916,4312,5111,28
Kırklareli287,23153,43108,6478,5150,5158,0534,5631,79
Tekirdağ318,38132,8390,8458,9249,5749,8640,6137,74
- Aşılamada son durum

Aşılamada Edirne ve Kırklareli nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan iller arasında yer alıyor. Tekirdağ ise orta sıralarda bulunuyor.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 397 bin 801, Kırklareli'nde 338 bin 861 Tekirdağ'da ise 808 bin 78 doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kısıtlı sayıda seyirci alınacak
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kısıtlı sayıda seyirci alınacak
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Trakya'da vaka sayıları Kırklareli ve Tekirdağ'da düştü Edirne'de bir miktar yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:51:12. #1.14#

title