Son dakika... Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika... Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

03.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:24
Son dakika... Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haberleri... Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim oldu.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim oldu.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar evlerinde kaldı.

İzin kağıtlarıyla işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Meydanı civarında sakinlik gözlendi.

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde tedbirlere uyulduğu görüldü.

Kentte, normal günlerde insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerinde sakinlik yaşanıyor.

Zaruri ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kısa süreliğine dışarı çıkan ve özel izinle işe giden vatandaşların dışında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddeler başta olmak üzere kentte, seyir halinde uygulamalarına devam ediyor.

Tekirdağ'da da izni olmayanlar dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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