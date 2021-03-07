Son dakika... Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika... Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

07.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:50
Son dakika... Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haberine göre Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" grubunda yer alan Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı. Sokaklarda izinli olarak işlerine gidenler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca toplam net işyeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları araç girişlerine kapatıldı. Market yetkilileri, duba ve şeritle kapattıkları otopark girişine bilgilendirici yazılar astı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokakları temizledi.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis ve Selimiye meydanları civarında sessizlik hakim oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

"Yüksek riskli" iller kategorisindeki Kırklareli ve Tekirdağ'da kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesinin ardından sakinlik yaşanıyor.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi ve Cumhuriyet Caddeleri boş kaldı.

Tekirdağ'da da izinli olan ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların dışında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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