Son dakika: TRAKYA'DA KANOLA, TARLALARI SARIYA BOYADI

Gelen son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolanın çiçeklenmesiyle tarlalar, sarıya büründü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolanın çiçeklenmesiyle tarlalar, sarıya büründü. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, kanola ekilişinin Trakya'da son yıllarda artarak devam ettiğini söyledi.

Edirne'de tarım arazilerine ekili kanolanın çiçek açmasıyla ovalar, sarı renkle kaplandı. Sararan tarlalara giren vatandaşlar fotoğraf çekildi. Trakya'da çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle buğday yerine tercih edilirken, ayçiçeğine ise rakip oldu.

'KIRAÇ ARAZİLERİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİREN BİR YAĞLIK ÜRÜN'

TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, mevsim itibariyle kanolaların sararmaya başladığını belirterek, "Kanola bölgemizde son yıllarda yağ ihtiyacını karşılamak adına ekilişi artarak devam eden bir ürün. Kanola, kıraç arazileri çok iyi değerlendiren bir yağlık ürün olduğu için bizde tavsiyede bulunuyoruz. Ekilmesi konusunda teknik bilgileri çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Kanola, bölgemizde Eylül ve Ekim aylarında ekilip, çimlenmenin ardından güçlü bir şekilde kış şartlarına girdikten sonra şubat, mart aylarından itibaren gelişerek bu günlerde de doğada güzel sarı bir renk oluşturarak önümüzdeki günlerde kozalarını oluşturarak ardından hasat dönemine girecek" dedi.

'SON YILLARDA EKİLİŞİ ARTARAK DEVAM EDEN BİR BİTKİ'

Kanolanın yağ açığını karşılamada ve kıraç toprakların değerlendirilmesi konusunda verimli bir bitki olduğunu ifade eden Açar, "Ekimiyle yapılan doğru gübreleme bakım ve mücadele sonucunda bütün bu şartlar oluştuğu zaman dekara verimler 250-300 hatta 400 kiloya kadar ulaşabilir. Bu anlamda kanola son yıllarda ekilişi artarak devam eden bir bitki. Kanola, kıraç şartlarda hububat ve yağlık ayçiçeğinden sonra 3'üncü sırada yerini almıştır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı