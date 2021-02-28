KIRKLARELİ - Trakya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı
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KIRKLARELİ - Trakya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı

28.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:26

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle denetimler arttırıldı.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle denetimler arttırıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için birçok noktada sürücülerin evraklarını inceledi.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimlerini sıkılaştıran yaya devriye ekipleri de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların HES kodlarını sorguladı, açık işletmeleri kontrol etti.

Edirne ve Tekirdağ'da da güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

KIRKLARELİ - Trakya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Trakya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Trakya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Trakya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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