Son Dakika: Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sela okundu
Son dakika güncel haberi... Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla camilerde sela okundu.
16.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:35
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla camilerde sela okundu.
Edirne'de kentin simgesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, Kırklareli'nde Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda, Tekirdağ'da ise tarihi Rüstempaşa Camisi ve sahil dolgu alanında sela okundu.
Selanın ardından vatandaşlar, "Demokrasi ve Milli Birlik" nöbetine devam etti.
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Kaynak: AA