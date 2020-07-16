Son Dakika: Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sela okundu Son dakika güncel haberi... Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla camilerde sela okundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla camilerde sela okundu. Edirne'de kentin simgesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, Kırklareli'nde Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda, Tekirdağ'da ise tarihi Rüstempaşa Camisi ve sahil dolgu alanında sela okundu. Selanın ardından vatandaşlar, "Demokrasi ve Milli Birlik" nöbetine devam etti. Kaynak: AA