Son dakika: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır belgesinde meydana geldi. Şehit Şahin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 66 HK 221 plakalı kamyonet sürücüsü S.Ş., önünde seyretmekte olan A.H. yönetimindeki 58 FA 390 plakalı traktörü sollamak istedi. Sollamaya çalıştığı traktöre çarpınca traktör ikiye bölündü. Kazada kamyonette bulunan H.Ş., hafif şekilde yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. - SİVAS

Son dakika: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Muslera Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:13:56. #1.16#

title