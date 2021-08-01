Son dakika... Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika... Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika... Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı traktör devrildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı traktör devrildi. Sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yunusdere Mahallesi'nde Ali Yumru (73) idaresindeki traktör geri manevra yaptığı sırada devrildi. Traktör sürücüsü Ali Yumru devrilen traktörün altında kaldı. Kazanın ekiplere haber verilmesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Yumru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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