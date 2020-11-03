- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti
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- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

03.11.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:56

- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti Gaziantep'te 26 yaşındaki genç çiftçi Faruk Alav, hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 26 yaşındaki genç çiftçi Faruk Alav, hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Oğuzeli ilçesi Gündoğan mahallesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Çiftçilik yaptığı sırada kullandığı traktörün hakimiyetini kaybeden Faruk Alav, traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Alav'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Faruk Alav'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan genç çiftçinin cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine verildi.

- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti
- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti
- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti
- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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