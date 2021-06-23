Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kilis'te traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İbrahim Aslan yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet, Şıhmansur Kavşağı'nda Ramazan Çakmak idaresindeki 63 DV 716 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Aslan ile arkasında oturan eşi Sevil ve kızı Zeynep Ela (8) yaralandı.

Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 20:40:01. #1.14#

title