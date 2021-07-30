Son dakika: Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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Son dakika: Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarım işçisi taşıyan Gazi Taştan'ın kullandığı 24 AE 859 plakalı traktör ile 21 DP 618 plakalı sürücüsü belirlenemeyen tır ile çarpıştı. Kazada, traktörde bulunan Mülkiye Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Y.İ.ve Ayşe Kındanambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Kından, hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için trafik ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatırken araçların uzun kuyruk oluşturdu görüldü.

Olayda, tır sürücüsünün kazada yara almadığı, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Son dakika: Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika: Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika: Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika: Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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