Son Dakika | TRAFOYA GİREN KEDİ, İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARTILDI - Haberler
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Son Dakika | TRAFOYA GİREN KEDİ, İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARTILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da bir binasının elektrik trafosuna giren kedi, itfaiye ekipleri ve görevliler tarafından kurtarıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da bir binasının elektrik trafosuna giren Kedi, itfaiye ekipleri ve görevliler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerini harekete geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Trafoya kedi girdiğini fark eden binadaki görevliler, hayvanın akıma kapılmaması için önce elektriği kesti, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçirdi. Trafo içinde sürekli yer değiştiren kedi, itfaiye ekipleri tarafından önce trafodan, daha sonra binadan çıkartıldı. Yeniden trafoya girmemesi için önlem alan ekipler, kediyi bahçeye bıraktı.

Son Dakika | TRAFOYA GİREN KEDİ, İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARTILDI

Son Dakika | TRAFOYA GİREN KEDİ, İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARTILDI

Son Dakika | TRAFOYA GİREN KEDİ, İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARTILDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, kedi, Güncel, Haber

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