Son dakika... Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı
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Son dakika... Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı

Son dakika... Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuyucak'ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuyucak'ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kanadı trafo binasındaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı. Bugün öğlen saatlerinde Büyükşehir İtfaiyesi Kuyucak birimine bir kuşun trafo binasının oluğuna sıkıştığı ihbarı geldi. Hızlı bir şekilde olay yerine giden İtfaiye ekipleri, İnönü Caddesindeki trafoda ölmek üzere olan ebabil kuşuna yangın merdiven aracılığıyla ulaşarak olduğu yerden kurtardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri ebabil kuşunu tekrar özgürlüğüne kavuşturarak doğaya saldı. - AYDIN

Son dakika... Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika... Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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