Son dakika! Trafikte terör estiren magandanın ifadesi ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Trafikte terör estiren magandanın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks araçla terör estirerek yolunu kestiği bir kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Son dakika! Trafikte terör estiren magandanın ifadesi ortaya çıktı
24.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:15

Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks araçla terör estirerek yolunu kestiği bir kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Hadımköy'de çakarlı aracıyla önünü kestiği şahsa tehditler savuran ardından sırtından 5 kez bıçaklayan zanlının polisteki ifadesi ortaya çıktı.

Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi. Muhammed Enes U.'ya, Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü Dünya
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor Ekonomi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Güncel
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim Medya
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Antalya'da görme engelli vatandaş anne ve 4 çocuğunu yangınların arasından kurtardı
Antalya'da görme engelli vatandaş anne ve 4 çocuğunu yangınların arasından kurtardı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Mustafa Şentop Hacı Bektaş Veli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Halit Ergenç Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Rıza Çalımbay Ronald Koeman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika! Trafikte terör estiren magandanın ifadesi ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 16:16:56. #1.14#
title