Son dakika! Trafikte terör estiren magandanın ifadesi ortaya çıktı Son dakika 3. sayfa haberine göre Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks araçla terör estirerek yolunu kestiği bir kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks araçla terör estirerek yolunu kestiği bir kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Hadımköy'de çakarlı aracıyla önünü kestiği şahsa tehditler savuran ardından sırtından 5 kez bıçaklayan zanlının polisteki ifadesi ortaya çıktı.

Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi. Muhammed Enes U.'ya, Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA