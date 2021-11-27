Son dakika! Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı

Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı

Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Şüpheli Öztürk "Ölümden döndüm" diyerek kendini savundu

İSTANBUL - Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı. Artvin'den Gürcistan'a kaçarken kamyonetin arkasında yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 15 yaşından beri milli takımlarda futbol oynadığını söyleyen şüpheli ifadesinde, "Ölümden döndüm. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor, ben ateş etmedim. Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına çıkacaktım" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sezer Öztürk'ün şoförlüğünü yapan A.M. tutuklanırken, firari olan Sezer Öztürk hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aranan firari şüpheli Sezer Öztürk, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan şüpheli Öztürk, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanarak ifade verdi.

"15 yaşımdan beri milli takımlarda futbol oynuyorum"

Şüpheli Sezer Öztürk ifadesinde, "15 yaşımdan beri milli takımlarda futbol oynuyorum, Almanya'da doğup büyüdüğüm halde tüm yatırımlarımı Türkiye'ye yaptım, milliyetçi bir insanım. Bu zamana kadar hiç bir suça karışmadım" dedi.

"Ölümden döndüm"

Olay günü çocuklarını hayvanat bahçesine götürdüğünü, daha sonra eve dönerken arabasının önünün kesildiğini ve darp edildiğini öne süren şüpheli, "Ölümden döndüm. Kafama aldığım darbelere ilişkin raporlarımı mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor, ben ateş etmedim. Ömer Genç benim korumamdır. Olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişi idi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam ve korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı. Yanımda silah olduğu halde ben ateş etmedim. Şayet onları vurmak gibi bir niyetimiz olsaydı Ömer havaya ateş etmezdi, direkt onlara sıkardı" ifadelerini kullandı.

"Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına çıkacaktım"

Şüpheli savunmasının devamında, "Olaydan sonra yaralı olduğum için 2 ay yerimden kalkamadım, tedavi oldum. Mahkeme başlayıncaya kadar da yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim. Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeni ile tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. Üzerime atılı eylemi ben gerçekleştirmedim. Ayrıca olay sırasında karşı tarafın Ömer'den düşen silahı aldığını Ömer'den duydum, daha sonra Ömer havaya ateş etmeye başladı. Ancak karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim, suçsuzum" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Sezer Öztürk'ü "kasten öldürme" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Hakimlik, şüphelinin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunmasını, şüphelinin yurtdışına çıkarken Hopa'da yakalandığını, cezanın üst sınırını da dikkate alarak delil karartma şüphesinin varlığını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.