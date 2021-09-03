Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
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Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu yanarak hayatını kaybeden 4 kişi, memleketleri Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu yanarak hayatını kaybeden 4 kişi, memleketleri Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçtiğimiz hafta kızlarının kazandığı Aydın'daki okula gitmek için yola çıkan baba Hüseyin Söylemez (53), eşi Fatma Söylemez (47), kızları Minel Söylemez (21) ve kuzeni Emir Gezici (15), tünel girişinde kamyonun bulundukları otomobile çarpması sonucu hayatlarını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler baba ocağı Gönen'e getirildi. Cenazeler,

Esentepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gönen Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve Jandarma Komutanı Temel Kılıç ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. - BALIKESİR

Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi
Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kamyonun çarptığı araçta yanarak ölen 4 kişi toprağa verildi - Haberler
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