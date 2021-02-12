Son dakika! Trafik kazası geçiren Fernando Alonso, çenesinden ameliyat edildi
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Son dakika! Trafik kazası geçiren Fernando Alonso, çenesinden ameliyat edildi

12.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:30
Son dakika! Trafik kazası geçiren Fernando Alonso, çenesinden ameliyat edildi

Son dakika haberi... Formula 1 takımı Alpine, dün trafik kazası geçiren İspanyol pilot Fernando Alonso'nun çenesinden ameliyat edildiğini duyurdu.

Formula 1 takımı Alpine, dün trafik kazası geçiren İspanyol pilot Fernando Alonso'nun çenesinden ameliyat edildiğini duyurdu.

Alpine'den yapılan açıklamada, İsviçre'de bisiklet sürerken araba çarpması sonucu yaralanan 39 yaşındaki pilotun çenesinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Alonso'nun çenesinden başarılı bir operasyon geçirdiği ve 48 saat hastanede gözetim altında tutulacağı kaydedildi.

Formula 1'e dönmeye hazırlanan İspanyol pilotun, kısa zamanda antrenmanlara başlayarak yeni sezona hazır hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Renault ile 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluk yaşayan Alonso, McLaren takımıyla 2018'de Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

2021 sezonu için F1'e dönüş kararı alan Alonso, Renault adını Alpine olarak değiştiren takımla anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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