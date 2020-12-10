Son Dakika | Trafik kazası 4 yaralı
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Son Dakika | Trafik kazası 4 yaralı

10.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:49
Son Dakika | Trafik kazası 4 yaralı

Son dakika haberi: Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu üzerinde ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Kazada; kavşağa giren E. Ç.(56) yönetimindeki Fiat marka 58 KC059 plakalı hafif ticari araç, ana yolda seyir halinde bulunan Z. Ş.(44) yönetimindeki Ford marka 58 SG 722 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Sürücü, aynı araçta bulunan S.Ş., Ö.Ş. ve Y. Ü. ile diğer araç sürücüsü Y. K. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - SİVAS

Son Dakika | Trafik kazası 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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