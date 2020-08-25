Son Dakika | Trafik kazalarında 7 ayda 11 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Trafik kazalarında 7 ayda 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... TÜİK 2020 Temmuz dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı.

Son Dakika | Trafik kazalarında 7 ayda 11 kişi hayatını kaybetti
25.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:46

TÜİK 2020 Temmuz dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum'da 2019'un Ocak-Temmuz ayları arasında 11 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

TÜİK 2020 Temmuz dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum'da 2019'un Ocak - Temmuz ayları arasında 11 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde 7 aylık düzeyde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 13,74, ülke toplamında ise yüzde 0,75'lik oran oluşturdu.

Erzurum Ocak - Temmuz Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Temmuz ayında 143 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 172 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazalarda 254 kişi yaralandı. İlde Ocak - Temmuz ayları kapsamında ise 595 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 12 de maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 11 kişi yaşamını kaybetti, bin 103 kişi ise yaralandı

Bölge Ocak - Temmuz Verileri

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde Ocak - Temmuz ayları kapsamında 4 bin 330 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 5 bin 504 de maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 63 kişi yaşamına veda etti, 8 bin 5 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,51'lik oran gösterdi.

Erzurum'un Oransal Verileri

Erzurum'da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 13.74'lük oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 18,38, ölüm sayısı yüzde 17,4, yaralı sayısı ise yüzde 13,77'lik oran verdi. Erzurum'da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,96'lık oran oluşturdu.

7 Aylık Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Ocak - Temmuz 2020 sonuçları itibariyle Ağrı'da 293, Bingöl'de 205, Bitlis'te220, Elazığ'da 498, Erzincan'da 366, Erzurum'da 595, Hakkari'de 106, Kars'ta 195, Malatya'da 810, Muş'ta 220, Tunceli'de 94, Van'da 534, Ardahan'da 67, Iğdır'da 127 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı

TÜİK verilerine göre, Bu yılın Ocak - Temmuz ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 4, Bingöl'de 6, Bitlis'te 7, Elazığ'da 7, Erzincan'da 7, Erzurum'da 11, Kars'ta 1, Malatya'da 12, Muş'ta 3, Tunceli'de 2 ve Van'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Hakkari, Ardahan ve Iğdır'da ise ölüm vakası kaydedilmedi

7 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 550, Bingöl'de 403, Bitlis'te 447, Elazığ'da 836, Erzincan'da 727, Erzurum'da bin 103, Hakkari'de 219, Kars'ta 334 Malatya'da bin 386, Muş'ta 447, Tunceli'de 174, Van'da bin 59, Ardahan'da 141 ve Iğdır'da ise 179kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Bin 143 Ocak Söndü

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. 2020'nin ilk 7 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 195 bin 765 trafik kazasında 121 bin 199 kişi yaralanırken, bin 143 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da 7 aylık dönemdeki kazalarda 26 kişi ölürken, 4 bin 245 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Temmuz ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde 35 bin 212 kaza meydana geldi. 26 bin 684 kişi yaralanırken 265 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 7 ayında ise vukuu bulan 195 bin 765 trafik kazasında 121 bin 199 kişi yaralanırken bin 143 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 81 bin 898'sine sürücü kurusu sebep olurken, 6 bin 716 kazaya yaya, 2 bin 448 kazaya araç, 442 kazaya yol, bin 319 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 7 ayındaki kazalardan 2 bin 104'ü kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 988 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 85 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 862 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

İller

Resmi verilere göre; yılın 7 ayında Ankara'da 67, Bursa'da 26, İstanbul'da 49 ve İzmir'de 65 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yedi aylık dönemde ülke genelinde 9 milyon 206 bin 374 sürücü ve yayaya ceza yazıldı. Ocak - Temmuz döneminde alkol alıp direksiyona geçen 85 bin 319 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 607 bin 407 ise trafikten men edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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