Son dakika: Trafik kazaları MOBESE kameralarında

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Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun kent merkezinde şubat ayında yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basınla paylaştı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nce kayıt altına alınan görüntülerde, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle Kavşağı'na sağ şeritten girmek isteyen otomobil ile sol şeritte seyreden otomobilin çarpışma anları yer alıyor.

Yine Atatürk Bulvarı'nda Kılıçdede Kavşağı'ndan çıkan pikap ile Çarşamba ilçesi istikametine seyir halindeki otomobilin çarpışması ve dikkatsiz bir otomobil sürücüsünün boş yolda park halindeki bir otomobile çarpması da kameralarca kaydedildi.

Trafik Başkanlığı, görüntülerde, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun