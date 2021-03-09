Son dakika: Trafik kazaları MOBESE kameralarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Trafik kazaları MOBESE kameralarında

09.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:39

Son dakika haberleri: Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun kent merkezinde şubat ayında yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basınla paylaştı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nce kayıt altına alınan görüntülerde, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle Kavşağı'na sağ şeritten girmek isteyen otomobil ile sol şeritte seyreden otomobilin çarpışma anları yer alıyor.

Yine Atatürk Bulvarı'nda Kılıçdede Kavşağı'ndan çıkan pikap ile Çarşamba ilçesi istikametine seyir halindeki otomobilin çarpışması ve dikkatsiz bir otomobil sürücüsünün boş yolda park halindeki bir otomobile çarpması da kameralarca kaydedildi.

Trafik Başkanlığı, görüntülerde, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

Son dakika: Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Son dakika: Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Son dakika: Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Son dakika: Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:00:18. #1.14#
title