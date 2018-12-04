Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında Sivas Belediyespor ile 2-2 Berabere Kaldı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında karşılaştığı Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili ekibin golleri Hosseini ve Abdülkadir Parmak'tan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur mücadelesinde 2.Lig Kırmızı Grup'ta 15 maç sonunda 9. sırada bulunan Sivas Belediyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Sivas Belediyespor 9. dakikada Alpay Koçaklı'nın golüyle öne geçerken, ilk devrenin uzxatma dakikalarında Majid Hosseini skoru dengeledi. İlk yarı biterken eşitliği bulan Trabzonspor, bu kez de ikinci devrenin ilk dakikasında Abdülkadir Parmak'ın golüyle öne geçti.
TRABZONSPOR SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Trabzonspor farkı açmak isterken, konuk takım 67. dakikada Aykut Emre Yakut'un şık golüyle dengeyi buldu. Son bölümde karşılıklı ataklarla net pozisyonlar yaşanırken gol sesi ise çıkmadı.
Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık'ta Trabzon'da oynanacak. Galibiyetler, 0-0 ve 1-1'lik beraberlikte Trabzonspor tur atlayacak. 2-2'de maç uzayacak. Diğer durumlarda son 16'ya Sivas Belediyespor kalacak
-
Trabzonspor yenilseydi çok iyi olacaktı.Cevap Yaz 3 5 Yayından KaldırTARIK: TRSBZONSPORUN sivas beldiye spordan gol yemesi utanç verici.Rakibi önemsemezsen yenilebilirsin de.Siz bu sene yalakalık yaptığınız fenerle birlikte küme dúşersiniz.1 1 Yayından Kaldır
-
3, 5 üst benim bahsim geldi gerisi beni bağlamaz para kazanan futbolcular için bir birini yiyen asgari ücretle geçinen davarlar düşünsünCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Ne salak insanlar var allahım. Yedeklerle çıkılmış önemsenmemiş bir maç. Biride yazmış ki bunlar ancak fenere oynar diye. Amcam gel bidaha oynayalım sakin ol az. Ciddiye alsaydık sivası yanınıza iterdik. KEs şimdi annenin yanında üzerini ört çikolatanı ye hayde. . .Cevap Yaz 7 5 Yayından KaldırKÜMEYEFB: normaldir kardeş. Fenevli, küme rüzgarları nedeniyle üzüntüyü dağıtmaya çalışıyor.5 2 Yayından Kaldır